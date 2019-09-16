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Селезнёва: жаль, что Солдатова не поехала на ЧМ, но мне нужно делать своё дело

Селезнёва: жаль, что Солдатова не поехала на ЧМ, но мне нужно делать своё дело
Другие / Прочие виды спорта 0

Дебютантка чемпионатов мира по художественной гимнастике в составе сборной России Екатерина Селезнёва выразила сожаление, что четырёхкратная чемпионка мира Александра Солдатова не приехала в Баку из-за проблем со здоровьем.

«Конечно, очень жаль, что Саша не смогла сюда поехать. Но в спорте может случиться всё. Я готовилась так же, как и она, и мне нужно делать своё дело. Выступать и за себя, и за команду», — приводит слова Селезнёвой «Команда России».

После первого дня квалификации в упражнении с обручем лидирует Дина Аверина, набравшая 23,650 балла. Второе место занимает Селезнёва (23,400).

На этапе Кубка вызова в Португалии Солдатова потеряла сознание после одного из упражнений. На следующий день она сообщила, что чувствует себя хорошо. Тем не менее в составе сборной России на чемпионате мира Солдатову заменила Селезнёва.

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