Матвеев: для сборной России по регби матч Кубка мира с Японией важен как жизнь

Нападающий сборной России по регби Евгений Матвеев оценил готовность команды к выступлению на Кубке мира. 20 сентября россияне в первом матче турнира встретятся с Японией.
«Состояние у команды за несколько дней до первой встречи Кубка мира отличное. Мы готовы и функционально, и морально. Все мы в предвкушении этого большого матча. Настраиваем себя только на победу.
Сборной России этот матч важен настолько, насколько важна наша жизнь. Мы должны показать все свои возможности и отдать всё для победы.
Сборная Японии – очень мобильная, быстрая команда. Японцы стараются прорывать линию за счёт игры на руках, быстрых манёвров. Это игровая, интересная команда. Но мы будем быстрее", – цитирует Матвеева официальный сайт Федерации регби России.
В группе А, наряду с Россией и Японией, выступят также команды Самоа, Ирландии и Шотландии.
Кубок мира по регби будет проходить с 20 сентября по 2 ноября.
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