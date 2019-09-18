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Хорошавцева поборется за бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Казахстане

Хорошавцева поборется за бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Казахстане
Другие / Борьба 0

Россиянка Ольга Хорошавцева победила в схватке утешительного раунда и проведёт встречу за бронзовую награду чемпионата мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан).

Хорошавцева в весовой категории до 55 кг взяла верх над представительницей Канады Жад Марией Парсонс.

В схватке за бронзовую медаль россиянка встретится с Мариной Седневой из Казахстана.

Ранее мужская сборная России по греко-римской борьбе выиграла общекомандный зачёт чемпионата мира. Россияне завоевали две золотые и три серебряные медали.

Золотые награды выиграли Муса Евлоев (до 97 кг) и Абуязид Манцигов (до 72 кг), серебро получили Артём Сурков (до 67 кг), Сергей Емелин (до 60 кг) и Степан Маранян (до 63 кг).

Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 22 сентября.

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