Полещук — о бронзе на ЧМ по борьбе: в конце поединка чуть-чуть расслабилась

Российская спортсменка Екатерина Полещук, завоевавшая бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан), прокомментировала собственное выступление и рассказала о планах.

«Я на чемпионате мира в первый раз борюсь в новой для меня весовой категории до 50 кг, и сразу такой приятный результат. В конце поединка я чуть-чуть расслабилась и чуть не упустила победу, но рефери всё равно поднял мою руку. Теперь думаю, что останусь в этом весе и постараюсь попасть на Олимпиаду.

Я очень благодарна тренерам, они много со мной занимаются. Сегодня перед схватками сказали мне — оставь в разминочной ту себя, что боится, ту, которая вчера проиграла Стадник. И у неё можно было выиграть, просто надо работать», — цитирует Полещук ТАСС.