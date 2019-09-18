Полещук — о бронзе на ЧМ по борьбе: в конце поединка чуть-чуть расслабилась
Российская спортсменка Екатерина Полещук, завоевавшая бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан), прокомментировала собственное выступление и рассказала о планах.
«Я на чемпионате мира в первый раз борюсь в новой для меня весовой категории до 50 кг, и сразу такой приятный результат. В конце поединка я чуть-чуть расслабилась и чуть не упустила победу, но рефери всё равно поднял мою руку. Теперь думаю, что останусь в этом весе и постараюсь попасть на Олимпиаду.
Я очень благодарна тренерам, они много со мной занимаются. Сегодня перед схватками сказали мне — оставь в разминочной ту себя, что боится, ту, которая вчера проиграла Стадник. И у неё можно было выиграть, просто надо работать», — цитирует Полещук ТАСС.
Полещук стала бронзовым призёром чемпионата мира по борьбе в категории до 50 кг
- 18 сентября 2019
-
19:01
-
18:38
-
18:25
-
17:48
-
17:38
-
17:25
-
16:53
-
16:14
-
16:00
-
14:56
-
13:57
-
13:50
-
12:58
-
12:15
-
11:36
-
11:11
-
10:32
-
10:20
-
10:12
-
10:03
-
09:52
-
09:33
-
08:25
-
00:49
-
00:48
- 17 сентября 2019
-
23:49
-
23:37
-
23:00
-
22:37
-
22:10
-
21:43
-
21:19
-
21:03
-
20:28
-
20:18
Партнерский контент