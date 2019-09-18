Чемпионка мира Воробьёва сравнила уход за ребёнком и борьбу

Российская спортсменка Наталья Воробьёва, выигравшая золотую медаль на чемпионате мира по борьбе, рассказала о возвращении в спорт после беременности. Также Воробьёва сравнила борьбу на ковре с уходом за ребёнком.
«Всё изменилось, в первые полгода было тяжело собраться, я испытывала лёгкий мандражик. Вроде бы ничего не изменилось: те же залы, те же соперники, а изменился ты. Привыкла к домашней жизни, к подгузничкам, к смесечкам, к кашечкам. А мой тренер мне говорит: «Так, ты когда уже вернешься?» — «Куда вернусь?». — «Да на ковёр, ты такая нежная». Действительно, когда становишься мамой, независимо от того, борец ты или нет, ты становишься мягкой и к соперникам относишься тоже помягче.
Что тяжелее — бороться или ухаживать за ребёнком? Честно говоря, даже не знаю. Там такой ребенок, за которым нужен глаз да глаз. Смотрю на других детей, которых посадят и они спокойно сидят, такие маленькие ватрушечки, глазками хлопают. А этот то там, то тут, то куда-то убежал. Понятно, конечно, чей сын, очень спокойный парень. Но это, может быть, и хорошо — всё изучает, везде лазит, набивает шишки. Это интереснее», — цитирует Воробьёву «Р-Спорт».
- 18 сентября 2019
-
23:20
-
23:01
-
22:18
-
21:28
-
21:26
-
20:54
-
20:39
-
20:23
-
19:51
-
19:39
-
19:28
-
19:27
-
19:01
-
18:38
-
18:25
-
17:48
-
17:38
-
17:25
-
16:53
-
16:14
-
16:00
-
14:56
-
13:57
-
13:50
-
12:58
-
12:15
-
11:36
-
11:11
-
10:32
-
10:20
-
10:12
-
10:03
-
09:52
-
09:33
-
08:25