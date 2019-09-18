Чемпионка мира Воробьёва сравнила уход за ребёнком и борьбу

Российская спортсменка Наталья Воробьёва, выигравшая золотую медаль на чемпионате мира по борьбе, рассказала о возвращении в спорт после беременности. Также Воробьёва сравнила борьбу на ковре с уходом за ребёнком.

«Всё изменилось, в первые полгода было тяжело собраться, я испытывала лёгкий мандражик. Вроде бы ничего не изменилось: те же залы, те же соперники, а изменился ты. Привыкла к домашней жизни, к подгузничкам, к смесечкам, к кашечкам. А мой тренер мне говорит: «Так, ты когда уже вернешься?» — «Куда вернусь?». — «Да на ковёр, ты такая нежная». Действительно, когда становишься мамой, независимо от того, борец ты или нет, ты становишься мягкой и к соперникам относишься тоже помягче.

Что тяжелее — бороться или ухаживать за ребёнком? Честно говоря, даже не знаю. Там такой ребенок, за которым нужен глаз да глаз. Смотрю на других детей, которых посадят и они спокойно сидят, такие маленькие ватрушечки, глазками хлопают. А этот то там, то тут, то куда-то убежал. Понятно, конечно, чей сын, очень спокойный парень. Но это, может быть, и хорошо — всё изучает, везде лазит, набивает шишки. Это интереснее», — цитирует Воробьёву «Р-Спорт».