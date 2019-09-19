Саммельвуо: сборной России надо играть лучше и ни о чём другом не думать

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу в матче с командой Словении на чемпионате Европы со счётом 3:0 (25:21, 25:21, 25:21).

«Очень сложный матч, многое зависело от подачи и приёма. Обе команды очень мощно подавали. Я рад, что мы всё время играли стабильно, но это ничего не значит. Нам нужно лучше подавать, лучше играть, каждый день сохранять концентрацию и ни о чём другом не думать. Наша цель — постепенно прибавлять и с каждым днём играть лучше. Впереди лёгких игр не будет вне зависимости от того, кто будет нашим соперником», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт ЕКВ.

Сборная России вышла в 1/8 финала, где сыграет с греками. Мужской чемпионат Европы впервые проходит в четырёх странах — Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах.