Старцева — о матче с доминиканками на Кубке мира: мы потеряли концентрацию
Капитан сборной России по волейболу Евгения Старцева прокомментировала победу над командой Доминиканской Республики на Кубке мира в Японии со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5).
«Я очень рада этой победе. С начала первого сета мы играли отлично, но затем потеряли концентрацию. В концовке всё же смогли победить, это хорошо. Пятый сет был очень важным. Мы смогли прочувствовать эту ситуацию в полной мере», — приводит слова Старцевой официальный сайт Международной федерации волейбола.
Для подопечных Серджо Бузато это четвёртая победа в турнире. Ранее россиянки обыграли команды Камеруна (3:0), Японии (3:2) и Южной Кореи (3:0), а также проиграли сборной Китая (0:3). 22 сентября сборная России сыграет с сербками.
Женская сборная России по волейболу одержала четвёртую победу на Кубке мира
Бузато: сборной России противостояла одна из лучших команд Кубка мира
- 19 сентября 2019
-
12:40
-
12:08
-
11:39
-
11:30
-
11:22
-
11:20
-
11:13
-
11:06
-
10:43
-
10:06
-
09:25
-
09:21
-
09:00
-
00:42
-
00:37
- 18 сентября 2019
-
23:56
-
23:20
-
23:01
-
22:18
-
21:28
-
21:26
-
20:54
-
20:39
-
20:23
-
19:51
-
19:39
-
19:28
-
19:27
-
19:01
-
18:38
-
18:25
-
17:48
-
17:38
-
17:25
-
16:53
Партнерский контент