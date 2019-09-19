Старцева — о матче с доминиканками на Кубке мира: мы потеряли концентрацию

Капитан сборной России по волейболу Евгения Старцева прокомментировала победу над командой Доминиканской Республики на Кубке мира в Японии со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5).

«Я очень рада этой победе. С начала первого сета мы играли отлично, но затем потеряли концентрацию. В концовке всё же смогли победить, это хорошо. Пятый сет был очень важным. Мы смогли прочувствовать эту ситуацию в полной мере», — приводит слова Старцевой официальный сайт Международной федерации волейбола.

Для подопечных Серджо Бузато это четвёртая победа в турнире. Ранее россиянки обыграли команды Камеруна (3:0), Японии (3:2) и Южной Кореи (3:0), а также проиграли сборной Китая (0:3). 22 сентября сборная России сыграет с сербками.

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