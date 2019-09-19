Бузато: сборной России противостояла одна из лучших команд Кубка мира

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной России по волейболу Серджо Бузато прокомментировал победу над командой Доминиканской Республики на Кубке мира в Японии со счётом 3:2 (25:16, 25:23, 23:25, 23:25, 15:5).
«Я очень доволен. Эти пять дней были очень сложными физически и психологически. В команде Доминиканской Республики два лидера — Мартинес и де ла Крус.
Мы сегодня показали характер. Мы хорошо подготовились к этой игре. Пришлось нелегко, так как нам противостояла одна из лучших команд турнира. Все сборные уже ощущают усталость, и моя команда не исключение.
Каждый сет важен для развития команды. Мы извлечём уроки из проигрыша третьей партии. Это поможет нам в тренировках и заставит сохранять концентрацию", — цитирует Бузато официальный сайт FIVB.
22 сентября россиянки сыграют с сербками.
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