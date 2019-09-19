Сборная России впервые завоевала два золота ЧМ в женской борьбе

Две золотые медали на чемпионате мира по борьбе — рекордный результат для женской сборной России. Никогда ранее две российские девушки не становились чемпионками мира в ходе одного мирового первенства.



Напомним, на соревнованиях в Нур-Султане (Казахстан) золотые медали завоевали Инна Тражукова и Наталья Воробьёва. Обе спортсменки в решающих схватках оказались сильнее украинок — Инна одержала победу над Ириной Коляденко, а Наталья — над Алиной Стадник-Махиней.



Ранее мужская сборная России по греко-римской борьбе выиграла общекомандный зачёт чемпионата мира. Россияне завоевали две золотые и три серебряные медали.



Золотые награды выиграли Муса Евлоев (до 97 кг) и Абуязид Манцигов (до 72 кг), серебро получили Артём Сурков (до 67 кг), Сергей Емелин (до 60 кг) и Степан Маранян (до 63 кг).

Тражукова стала чемпионкой мира по борьбе, победив в финале украинку Коляденко