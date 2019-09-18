Россиянка Воробьёва выиграла золотую медаль на ЧМ в Казахстане

Россиянка Наталья Воробьёва выиграла золотую медаль на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В финале турнира в весовой категории до 72 кг Воробьёва победила украинку Алину Стадник-Махиню со счётом 4:2.

Бронзовые медали получили Палиха Палиха из Китая и Масако Фуруити, представляющая Японию.

Чемпионат мира по борьбе — 2019. Нур-Султан (Казахстан)

Женская борьба. До 72 кг

Финал:

Наталья Воробьева (Россия) — Алина Стадник-Махиня (Украина) — 4:2

За 3-е место:

Виктория Фрэнсис (США) — Палиха Палиха (Китай) — 1:2

Масако Фуруити (Япония) — Джамиля Бакбергенова (Казахстан) — 2:0.