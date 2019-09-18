Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Россиянка Воробьёва выиграла золотую медаль на ЧМ в Казахстане

Россиянка Воробьёва выиграла золотую медаль на ЧМ в Казахстане
Другие / Борьба 0

Россиянка Наталья Воробьёва выиграла золотую медаль на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Нур-Султане (Казахстан). В финале турнира в весовой категории до 72 кг Воробьёва победила украинку Алину Стадник-Махиню со счётом 4:2.

Бронзовые медали получили Палиха Палиха из Китая и Масако Фуруити, представляющая Японию.

Чемпионат мира по борьбе — 2019. Нур-Султан (Казахстан)
Женская борьба. До 72 кг
Финал:

Наталья Воробьева (Россия) — Алина Стадник-Махиня (Украина) — 4:2

За 3-е место:

Виктория Фрэнсис (США) — Палиха Палиха (Китай) — 1:2

Масако Фуруити (Япония) — Джамиля Бакбергенова (Казахстан) — 2:0.

Олимпийская чемпионка Воробьёва вышла в полуфинал ЧМ по борьбе
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент