Кожокарь: в женской сборной России по гандболу жалуются на нагрузки Мартина

Левый крайний «Ростова-Дон» Кристина Кожокарь заявила, что хочет помочь сборной России в двух первых матчах квалификации Евро-2020.
25 сентября российские гандболистки примут Словакию, а спустя четыре дня в гостях встретятся с командой Швейцарии.
«Думаю, с приходом Мартина изменится многое. Будет новый подход к тренировкам и играм. Полагаю, теперь всё будет по-другому, и верю, что эти изменения пойдут на пользу сборной и принесут наилучшие результаты.
Прежде всего изменится тренировочный процесс Мартин уделяет особое внимание физической подготовке, для него это действительно важно. Другие девушки говорят, что никогда не сталкивались с такими нагрузками. Для них это что-то новенькое, а в «Ростове-Дон» перед матчами подобные тренировки — обычное дело. Но думаю, что все скоро адаптируются к требованиям Мартина.
В матчах со сборными Словакии и Швейцарии ни о какой лёгкой прогулке не может быть и речи. Кроме того, что мы будем играть только на победу, каждый игрок захочет проявить себя с лучшей стороны при новом тренере», – цитирует Кожохарь официальный сайт Федерации гандбола России.
- 20 сентября 2019
-
18:23
-
18:13
-
17:55
-
17:53
-
17:28
-
17:12
-
16:52
-
16:23
-
15:50
-
15:28
-
14:44
-
14:39
-
14:11
-
13:55
-
13:18
-
12:55
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:55
-
11:25
-
11:03
-
10:33
-
10:15
-
09:25
-
09:06
-
01:04
-
00:24
-
00:09
- 19 сентября 2019
-
23:44
-
23:12
-
23:03
-
22:10
-
21:35
-
21:14