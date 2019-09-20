Кожокарь: в женской сборной России по гандболу жалуются на нагрузки Мартина

Левый крайний «Ростова-Дон» Кристина Кожокарь заявила, что хочет помочь сборной России в двух первых матчах квалификации Евро-2020.

25 сентября российские гандболистки примут Словакию, а спустя четыре дня в гостях встретятся с командой Швейцарии.

«Думаю, с приходом Мартина изменится многое. Будет новый подход к тренировкам и играм. Полагаю, теперь всё будет по-другому, и верю, что эти изменения пойдут на пользу сборной и принесут наилучшие результаты.

Прежде всего изменится тренировочный процесс Мартин уделяет особое внимание физической подготовке, для него это действительно важно. Другие девушки говорят, что никогда не сталкивались с такими нагрузками. Для них это что-то новенькое, а в «Ростове-Дон» перед матчами подобные тренировки — обычное дело. Но думаю, что все скоро адаптируются к требованиям Мартина.

В матчах со сборными Словакии и Швейцарии ни о какой лёгкой прогулке не может быть и речи. Кроме того, что мы будем играть только на победу, каждый игрок захочет проявить себя с лучшей стороны при новом тренере», – цитирует Кожохарь официальный сайт Федерации гандбола России.