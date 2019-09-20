Путин поздравил «художниц» Авериных и Селезнёву с командным золотом на ЧМ в Баку

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменок Арину и Дину Авериных, а также Екатерину Селезнёву с завоеванием золотых медалей в командном турнире чемпионата мира 2019 года по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан).

«Поздравляю вас с триумфом на чемпионате в Баку. Российская школа художественной гимнастики вновь подтвердила высочайший профессиональный уровень, своё мировое лидерство.

Слагаемым этого успеха, без сомнения, стало ваше яркое, впечатляющее выступление. Вы подарили незабываемые эмоции многочисленным болельщикам, порадовали их своей отточенной техникой и мастерством. Молодцы! Желаю новых побед, удачи и всего самого доброго», — цитирует телеграмму президента официальный сайт Кремля.