Д. Аверина: люблю многоборье — всегда можно отыграться после ошибки

Трёхкратная чемпионка мира в многоборье россиянка Дина Аверина, выигравшая на первенстве планеты по художественной гимнастике в Баку пять золотых медалей, рассказала, как отреагировала на серьёзную ошибку в первом упражнении финала в индивидуальном многоборье.
«Было немного удивительно, потому что за все выходы здесь я не сделала ни одной потери. Сначала подумала: «Ну всё». Но потом собралась, знала, что надо работать до конца. Это же многоборье, я его люблю за то, что есть четыре вида, и всегда можно отыграться после ошибки.
Худшее выступление на турнире? Сегодняшние булавы, ведь я всё-таки потеряла предмет. В финале с обручем, где осталась третьей, потери не было — ошиблась на элементе, а за это тоже много снимают.
Какая из золотых медалей в многоборье самая тяжелая? Думаю, прошлогодняя. Я тогда выступала без сестры, с Сашей Солдатовой, у меня была травма ноги. Но Ариша была рядом и морально меня поддерживала. А в 2017-м всё было легко, мы выступали и думали: «Ой, это что, чемпионат мира? А он что, уже закончился?» — приводит слова Авериной «Команда России».
- 20 сентября 2019
-
22:53
-
22:32
-
22:21
-
21:45
-
21:33
-
21:02
-
20:55
-
20:28
-
20:07
-
19:49
-
19:27
-
19:10
-
18:56
-
18:37
-
18:23
-
18:13
-
17:55
-
17:53
-
17:28
-
17:12
-
16:52
-
16:23
-
15:50
-
15:28
-
14:44
-
14:39
-
14:11
-
13:55
-
13:18
-
12:55
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:55
-
11:25