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Д. Аверина: люблю многоборье — всегда можно отыграться после ошибки

Д. Аверина: люблю многоборье — всегда можно отыграться после ошибки
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратная чемпионка мира в многоборье россиянка Дина Аверина, выигравшая на первенстве планеты по художественной гимнастике в Баку пять золотых медалей, рассказала, как отреагировала на серьёзную ошибку в первом упражнении финала в индивидуальном многоборье.

«Было немного удивительно, потому что за все выходы здесь я не сделала ни одной потери. Сначала подумала: «Ну всё». Но потом собралась, знала, что надо работать до конца. Это же многоборье, я его люблю за то, что есть четыре вида, и всегда можно отыграться после ошибки.

Худшее выступление на турнире? Сегодняшние булавы, ведь я всё-таки потеряла предмет. В финале с обручем, где осталась третьей, потери не было — ошиблась на элементе, а за это тоже много снимают.

Какая из золотых медалей в многоборье самая тяжелая? Думаю, прошлогодняя. Я тогда выступала без сестры, с Сашей Солдатовой, у меня была травма ноги. Но Ариша была рядом и морально меня поддерживала. А в 2017-м всё было легко, мы выступали и думали: «Ой, это что, чемпионат мира? А он что, уже закончился?» — приводит слова Авериной «Команда России».

Дина Аверина в третий раз выиграла ЧМ по художественной гимнастике в многоборье
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