Регбист сборной России: в Японии из-за татуировок я плаваю в специальной одежде

Регбист сборной России Владимир Остроушко рассказал, как на Кубке мира в Японии относятся к игрокам с татуировками.
«Хочу ли привезти новую татуировку из Японии? Возможно, здесь придётся с этим повременить. Но, с другой стороны, хотелось бы что-нибудь.
До Кубка мира нас предупреждали, что с татуировками здесь всё очень плохо. Для них это якудза. На походы в бассейн нам выдали специальную одежду, в которой должны плавать те, у кого есть татуировки.
Но, насколько знаю, японская сторона не стала препятствовать демонстрации татуировок на стадионах. Запретить их было бы сложно, потому что большинство регбистов забиты.
Доставляют ли неудобства ограничения? Нет, я с уважением отношусь к японской культуре. Мы чтим их традиции", — цитирует Остроушко Sport24.
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