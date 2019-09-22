Сидаков: вовремя уснул, проснулся, пришёл на зарядку. Режим — залог успеха

Россиянин Заурбек Сидаков, выступающий в категории до 74 кг, поделился впечатлениями от защиты титула на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан).

23-летний представитель Северной Осетии поочерёдно победил американца Джордана Барроуза и итальянца кубинского происхождения Франка Чамисо.

«Эмоции по сравнению с прошлогодним результатом? Тогда это было впервые, сильно обрадовался… Помню, проснулся в четыре часа утра и сам себе не верю: „Точно мир выиграл? Где мой пояс?“ Теперь у меня два пояса. Но будем двигаться вперёд, с Божьей помощью.

Главное — режим. Вовремя уснул, вовремя проснулся, вовремя пришёл на зарядку. Это залог успеха" — цитирует Сидакова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.