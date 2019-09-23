ВАДА рассмотрит вопрос несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре
Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Сергей Хрычиков сообщил «РБК-Спорт», что Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу организации.
Причиной такого решения стали несоответствия между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.
ВАДА дало РУСАДА три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.
В сентябре 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах при условии, что ВАДА получит доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
НОК Норвегии отреагировал на слухи о подделке данных Московской лаборатории
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