ВАДА рассмотрит вопрос несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Сергей Хрычиков сообщил «РБК-Спорт», что Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса о несоответствии РУСАДА кодексу организации.



Причиной такого решения стали несоответствия между данными Московской лаборатории, переданными Россией экспертам ВАДА в январе 2019 года, и информацией из базы LIMS, имеющейся в распоряжении ВАДА.

ВАДА дало РУСАДА три недели, чтобы предоставить объяснения предполагаемых нарушений.

В сентябре 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах при условии, что ВАДА получит доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.