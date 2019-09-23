Женская сборная России по гандболу перед ЧМ выступит на турнире Seoul Cup

Женская сборная России по гандболу перед чемпионатом мира сыграет на турнире Seoul Cup с командами Венгрии, Сербии и Южной Кореи. Об этом информирует официальный сайт Федерации гандбола России.

Гандболистки российской команды проведут сборы в октябре и ноябре с выездом на турнир Seoul Cup. Женский чемпионат мира состоится в Японии с 30 ноября по 15 декабря. На групповом этапе мирового первенства сборная России встретится с Аргентиной, ДР Конго, Китаем, Швецией и Японией.

Мужская сборная России начнёт готовиться к чемпионату Европы 2020 года в октябре. Команда соберётся на сбор и выступит на товарищеском турнире в Аргентине. Кроме того, гандболисты отправятся на тренировочные сессии в декабре и начале января. Мужской ЧЕ пройдёт с 10 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции.