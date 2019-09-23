Грищук сыграл вничью в первой партии 1/4 финала Кубка мира ФИДЕ
Российский шахматист Александр Грищук белыми фигурами сыграл вничью с представителем Китая Дин Лижэнем в первой партии 1/4 финала Кубка мира ФИДЕ, который проходит в Ханты-Мансийске.
Соперники разошлись миром после 41-го хода Дин Лижэня.
Другой россиянин Никита Витюгов белыми сыграл вничью с китайцем Юй Янъи. В партиях Левон Аронян (Армения) — Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Джеффри Сюн (США) — Теймур Раджабов (Азербайджан) также не был выявлен победитель.
Вторые четвертьфинальные партии состоятся завтра, 24 сентября. В случае равенства счёта после двух партий шахматисты победитель определится на тай-брейке 25 сентября.
В турнире стартовали 128 шахматистов. Призовой фонд Кубка мира ФИДЕ составляет $ 1,6 млн.
Грищук вышел в четвертьфинал Кубка мира ФИДЕ по итогам тай-брейка
- 23 сентября 2019
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