Шишкарёв назвал главную цель женской сборной России по гандболу

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал, какие задачи стоят перед женской национальной сборной на чемпионате мира.

На групповом этапе мирового первенства российские гандболистки встретятся с командами Аргентины, ДР Конго, Китая, Швеции и Японии. Женский чемпионат мира состоится в Японии с 30 ноября по 15 декабря.

«В чемпионате мира не сможет принять участие лидер нашей команды, одна из самых талантливых гандболисток Европы Дарья Дмитриева, накануне сезона получившая травму. Тем не менее, перед сборной России будут стоять самые амбициозные цели: задача-максимум – выиграть турнир. Победа на чемпионате мира позволит сборной России квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Это наша главная цель. Что касается Дарьи, то мы договорились, что она не будет форсировать восстановление. Всё должно идти в планомерном режиме, чтобы Дмитриева была готова сыграть на Олимпиаде», – цитирует Шишкарёва официальный сайт Федерации гандбола России.