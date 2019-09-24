Сборная России — 3-я в таблице Кубка мира по волейболу после 8 матчей
На проходящем в Японии женском Кубке мира по волейболу завершился второй этап. Все команды провели по восемь матчей. Сборная России, одержавшая семь побед, занимает третье место в турнирной таблице.
Волейбол. Женщины. Кубок мира. Япония
Турнирная таблица
1. Китай — 8 побед — 0 поражений (23 очка).
2. США — 7-1 (20).
3. Россия — 7-1 (19).
4. Нидерланды — 5-3 (16).
5. Бразилия — 5-3 (15).
6. Сербия — 4-4 (12, сеты — 17:15).
7. Южная Корея — 4-4 (12, сеты — 14:15).
8. Япония — 3-5 (11).
9. Доминиканская Республика — 3-5 (9).
10. Аргентина — 2-6 (5).
11. Камерун — 0-8 (2).
12. Кения — 0-8 (0).
На третьем этапе соревнований россиянки в Осаке встретятся с командами США, Кении и Бразилии. Игры состоятся 27-29 сентября.
Женская сборная России по волейболу одержала седьмую победу на Кубке мира
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