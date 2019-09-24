Сборная России — 3-я в таблице Кубка мира по волейболу после 8 матчей

На проходящем в Японии женском Кубке мира по волейболу завершился второй этап. Все команды провели по восемь матчей. Сборная России, одержавшая семь побед, занимает третье место в турнирной таблице.



Волейбол. Женщины. Кубок мира. Япония

Турнирная таблица

1. Китай — 8 побед — 0 поражений (23 очка).

2. США — 7-1 (20).

3. Россия — 7-1 (19).

4. Нидерланды — 5-3 (16).

5. Бразилия — 5-3 (15).

6. Сербия — 4-4 (12, сеты — 17:15).

7. Южная Корея — 4-4 (12, сеты — 14:15).

8. Япония — 3-5 (11).

9. Доминиканская Республика — 3-5 (9).

10. Аргентина — 2-6 (5).

11. Камерун — 0-8 (2).

12. Кения — 0-8 (0).



На третьем этапе соревнований россиянки в Осаке встретятся с командами США, Кении и Бразилии. Игры состоятся 27-29 сентября.