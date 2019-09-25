Сень: российские гандболистки не должны недооценивать ни Словакию, ни Швейцарию

Капитан сборной России по гандболу Анна Сень накануне первого матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со Словакией призвала команду не допустить недооценки соперника.

Встреча состоится в Ростове-на-Дону 25 сентября, начало – в 19:30 мск.

«Мы ни в коем случае не должны недооценивать соперников. Это касается и Словакии, и Швейцарии, с которой сыграем в воскресенье. Наш вид спорта активно развивается, сильные команды есть в странах, где ещё лет пять назад вообще не было гандбола. Мы ещё подробно разберём соперника, но уже знаем, что это непростая команда», – цитирует Сень официальный сайт Федерации гандбола России.

Напомним, со сборной России Сень стала триумфатором Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и серебряным призёром чемпионата Европы 2018 года.

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