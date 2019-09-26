Саммельвуо: разумеется, мы не та Россия, что была в игре со Словенией

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо взял на себя ответственность за поражение от Словении (1:3) в четвертьфинале чемпионата Европы.

«Мы хуже играли. Приём, атака, подача – везде было очень много ошибок. Ещё мне кажется, что на игру повлияли психологические факторы. На групповом этапе мы выиграли у Словении — 3:0. Возможно, было слишком много уверенности в себе. Такие победы всегда опасны, когда ты встречаешься с командой во второй раз за короткое время.

Словенцы вышли на игру, как на войну, а мы – нет. У нас были слова, но на деле не получилось. Не хватило спортивной злости, агрессии. Знаете, уровень мотивации виден по глазам. В них должен полыхать огонь. В этот раз этого не было на сто процентов. Это моя ответственность, я готовил команду. Я не буду искать виноватых или придумывать какое-то алиби. Лучше посмотреть в зеркало и спросить у себя. Я постоянно думаю, что делал, а что мог сделать иначе. Конечно, сейчас все очень расстроены и разочарованы, но нужно принять это как хороший урок, поражение всегда даёт пищу для размышлений.

Разумеется, все понимают, что мы сыграли не так, как умеем. Будем разбираться, почему так случилось, и двигаться дальше. Я всегда говорил: поражения помогают расти, команда всегда проверяется именно в тяжелые моменты. Легко, когда все довольны и всё хорошо. Сейчас всем нам больно и тяжело – настал момент пройти через это.

У нас впереди олимпийский год и это поражение даст нам дополнительную мотивацию работать и становится лучше. Когда много побед, иногда думаешь, что ты самый сильный и забываешь, что есть много других сильных команд, которые тоже хотят побеждать. Разумеется, мы не та Россия, что была в игре со Словенией. Но в то же время мы увидели, что в волейболе очень серьёзная конкуренция. Только богатая история побед ничего не значит.

Как отношусь к критике, которая на меня обрушилась? Это часть моей работы, я спокойно к этому отношусь и не буду прыгать с моста. Понятно, что болельщики эмоциональны. Месяц назад мы были супер, молодцы, а сейчас – плохие. Это жизнь. Конечно, мы хотели порадовать болельщиков и тоже разочарованы результатом. Постараемся вернуть позитивные эмоции на Кубке мира», — приводит слова Саммельвуо «Спорт Бизнес Online».