«Броненосец» выиграл гонку на старте заключительного этапа 52 Super Series

Вчера, 25 сентября, в рамках заключительного этапа 52 Super Series в Порто Черво состоялись три гонки, в которых приняла участие команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец».

Первую гонку уверенно выиграла американская Sled, во второй первенствовала британская Alegre. В третьей гонке победу на последних метрах добыла команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга «Броненосец».

«Свежий ветер – наша погода, мы хорошо провели день и могли добиться большего. Как всегда, не хватает стабильности. Досадный штраф во второй гонке, да ещё и на третьем знаке, когда уже нет возможности повлиять на ситуацию, испортил настроение, но мы готовы к дальнейшей борьбе. Шансы есть!

Борьба только разгорается, впереди ещё три гоночных дня, но опыт прошлых лет показывает, что всегда не хватает одной гонки, чтобы поправить результат сезона. Вероятно, сейчас будет так же. Учитывая, что один день мы потеряли из-за сильного ветра, бороться нужно за каждый метр – он может стать решающим», — сказал рулевой «Броненосца» Владимир Любомиров.

Такой результат позволил «Броненосцу» завершить первый день соревнований на третьей строчке общего зачёта. В таблице сложился удивительный тай-брейк из четырёх экипажей, которые набрали по 15 очков. Помимо «Броненосца» это Alegre, Quantum и Phoenix11. Немецкая команда Platoon отстаёт на один пункт. Лидирует итальянская Azzurra, на втором месте — Sled. Их разделяет одно очко.