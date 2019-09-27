Сборная России — 3-я в таблице Кубка мира по волейболу после 9 матчей
На проходящем в Японии женском Кубке мира по волейболу все команды провели по девять матчей. Сборная России, одержавшая семь побед, занимает третье место в турнирной таблице.
Волейбол. Женщины. Кубок мира. Япония
Турнирная таблица
1. Китай — 9 побед — 0 поражений (26 очков).
2. США — 8-1 (22).
3. Россия — 7-2 (20).
4. Бразилия — 6-3 (18).
5. Нидерланды — 5-4 (16).
6. Южная Корея — 5-4 (15).
7. Сербия — 4-5 (13, сеты — 19:18).
8. Япония — 4-5 (13, сеты — 17:18).
9. Доминиканская Республика — 4-5 (12).
10. Аргентина — 2-7 (5).
11. Камерун — 0-9 (2).
12. Кения — 0-8 (0).
Завтра, 28 сентября, сборная России сыграет с Кенией.
В 2015 году обладателем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.
Российские волейболистки уступили США и потеряли шансы выиграть Кубок мира
- 27 сентября 2019
-
17:18
-
17:00
-
16:55
-
16:45
-
16:38
-
16:28
-
16:20
-
16:10
-
15:57
-
15:48
-
15:31
-
14:57
-
14:23
-
14:18
-
14:11
-
13:38
-
13:23
-
13:17
-
11:55
-
11:30
-
11:13
-
10:23
-
10:01
-
09:24
-
09:10
-
01:06
-
00:20
- 26 сентября 2019
-
23:48
-
23:14
-
22:39
-
21:46
-
20:37
-
20:32
-
20:12
-
19:41
Партнерский контент