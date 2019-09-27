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Сборная России — 3-я в таблице Кубка мира по волейболу после 9 матчей

Сборная России — 3-я в таблице Кубка мира по волейболу после 9 матчей
Другие / Волейбол 0

На проходящем в Японии женском Кубке мира по волейболу все команды провели по девять матчей. Сборная России, одержавшая семь побед, занимает третье место в турнирной таблице.

Волейбол. Женщины. Кубок мира. Япония
Турнирная таблица
1. Китай — 9 побед — 0 поражений (26 очков).
2. США — 8-1 (22).
3. Россия — 7-2 (20).
4. Бразилия — 6-3 (18).
5. Нидерланды — 5-4 (16).
6. Южная Корея — 5-4 (15).
7. Сербия — 4-5 (13, сеты — 19:18).
8. Япония — 4-5 (13, сеты — 17:18).
9. Доминиканская Республика — 4-5 (12).
10. Аргентина — 2-7 (5).
11. Камерун — 0-9 (2).
12. Кения — 0-8 (0).

Завтра, 28 сентября, сборная России сыграет с Кенией.

В 2015 году обладателем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.

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