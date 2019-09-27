Сборная России — 3-я в таблице Кубка мира по волейболу после 9 матчей

На проходящем в Японии женском Кубке мира по волейболу все команды провели по девять матчей. Сборная России, одержавшая семь побед, занимает третье место в турнирной таблице.



Волейбол. Женщины. Кубок мира. Япония

Турнирная таблица

1. Китай — 9 побед — 0 поражений (26 очков).

2. США — 8-1 (22).

3. Россия — 7-2 (20).

4. Бразилия — 6-3 (18).

5. Нидерланды — 5-4 (16).

6. Южная Корея — 5-4 (15).

7. Сербия — 4-5 (13, сеты — 19:18).

8. Япония — 4-5 (13, сеты — 17:18).

9. Доминиканская Республика — 4-5 (12).

10. Аргентина — 2-7 (5).

11. Камерун — 0-9 (2).

12. Кения — 0-8 (0).



Завтра, 28 сентября, сборная России сыграет с Кенией.

В 2015 году обладателем женского Кубка мира стала сборная Китая. Россиянки в минувшем розыгрыше стали четвёртыми.