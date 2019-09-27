«Он всего лишь пропустил допинг-тесты». Глава IAAF поддержал американца Коулмана

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу прокомментировал ситуацию с американским спринтером Кристианом Коулманом, который избежал дисквалификации, несмотря на пропуск трёх допинг-тестов.
После консультаций USADA со Всемирным антидопинговым агентством выяснилось, что три пропуска тестов спортсменом не укладываются в один год.
«Я не согласен, что Коулман лишил себя права стать новым лицом лёгкой атлетики из-за истории с допингом. Он всего лишь пропустил тесты. В USADA проделали отличную работу над ошибками, и у меня нет причин им не доверять. Я просто счастлив, что Коулман смог приехать на чемпионате мира и выступить в Катаре. Уверен, что он всё ещё может стать лицом нашего спорта», — передаёт слова Коу корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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