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Гандболистка Манагарова рассказала об изменениях в сборной после смены тренера

Гандболистка Манагарова рассказала об изменениях в сборной после смены тренера
Другие / Гандбол 0

Правая крайняя сборной России по гандболу Юлия Манагарова рассказала об изменениях в команде, произошедших в связи со сменой главного тренера. Покинувшего пост по состоянию здоровья Евгения Трефилова сменил испанский специалист Амброс Мартин, тренирующий также «Ростов-Дон».

«Поменялся главный тренер, а вместе с ним и порядки в сборной. Полагаю, что команду ждут кардинальные изменения. Будут другие тренировки, иное видение гандбола, новые игроки, которые уже появляются, ведь на сбор были приглашены и молодые гандболистки.

Думаю, что у многих тренеров похожий взгляд на гандбол, но при этом они привносят свои нюансы, исходя и из набора игроков. Игра сборной России будет быстрой, агрессивной и похожей на гандбол, который показывает «Ростов-Дон».

Настрой у команды отличный. Возможно, для игроков «Ростов-Дона» многое привычно. Может показаться, что у нас каждый день одно и то же, но мы всё время стараемся прибавлять, становиться лучше. Что уж говорить об игроках из других клубов, для которых многое в новинку. Но главное, все хотят учиться, развиваться, и это видно», — приводит слова Манагаровой пресс-служба ФГР.

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