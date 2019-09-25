Трефилов посмотрел на разгром со стороны. Россия выиграла с новым тренером

Женская сборная России по гандболу с победы стартовала в отборочном турнире Евро-2020. В Ростове-на-Дону олимпийские чемпионки разгромили команду Словакии со счётом 34:15. В воскресенье российская сборная в гостях сыграет со сборной Швейцарии.
15 минут на равных
Наверное, если провести аналогию с мужским футболом, то сборная Словакии в женском гандболе – примерно как сборная если не Сан-Марино, то очень близко к этому. В победе сомневаться невозможно, спорить можно только об итоговом счёте.
Но в Ростове примерно 15 минут игра шла на равных. Это вполне объяснимо. Сборная России проводила первый матч после долгого перерыва. Первый матч без Евгения Трефилова, а с новым тренером испанцем Амбросом Мартином.
И какое-то время потребовалось, чтобы волнение первых минут улеглось. Интересно, что словачки даже повели в счёте. Новый капитан сборной России Анна Сень нарушила правила в защите, а Моника Райногова очень красиво переиграла Анну Седойкину с семи метров.
Россиянки тут же ответили прорывом по центру Полины Ведёхиной и перехватом Анны Вяхиревой, после которого Юлия Манагарова вывела сборную России вперёд.
До счёта 8:8 игра шла мяч в мяч, словачки даже вели в счёте, но потом наши завелись.
Игра без соперниц
После этого, конечно, ситуация на площадке резко поменялась. Сборная России просто растерзала соперниц – настолько велико было преимущество даже не в скорости передвижения, а в скорости игрового мышления.
Первый тайм россиянки выиграли с преимуществом в семь мячей. На площадке появлялись и дебютанты сборной Диана Голуб и Валерия Маслова, отметившиеся голами, и Елена Михайличенко, главная звезда молодёжных и юниорских турниров последних трёх лет, и Кристина Кожокарь, почти три года не вызывавшаяся в сборную.
Амброс Мартин давал почувствовать игру практически всем, кто попал в заявку на матч. Во втором тайме борьбы на площадке не было, хотя несколько раз наши девушки дали почувствовать себя героями вратарям словацкой сборной Виктории Огунтойе и Соне Фургалаковой.
Разница в классе между соперницами была слишком велика. И позиционное нападение, и быстрые отрывы, и очень классная игра в защите – всё это было. С оговоркой на статус соперника, конечно. Даже итоговый счёт 34:15 не отражает соотношения сил.
Взгляд Трефилова
Евгений Трефилов смотрел игру с трибун ростовского дворца спорта в новом статусе – вице-президента ФГР.
И увидел ожидаемое: лёгкая победа, все заявленные полевые игроки отметились голами, в меньшинстве сборная России теперь атакует шестью игроками, меняя вратаря.
Сильно ли отличалась новая сборная России от прежней, «трефиловской»? Можно сказать, вообще не отличалась. Игроки в основном те же самые, основа сборной из «Ростова-Дон», которым руководит Амброс Мартин.
Отборочный турнир наша команда начала очень мощно, Мартин отпраздновал дебют красивой победой. В воскресенье игра со сборной Швейцарии, которая не особо сильнее команды Словакии.
Первый тур
Россия – Словакия – 34:15 (17:10)
- 25 сентября 2019
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22:39
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22:27
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22:11
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21:26
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21:06
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16:25
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16:06
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15:30
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11:32
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10:33
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09:00
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