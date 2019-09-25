Трефилов посмотрел на разгром со стороны. Россия выиграла с новым тренером

Женская сборная России по гандболу с победы стартовала в отборочном турнире Евро-2020. В Ростове-на-Дону олимпийские чемпионки разгромили команду Словакии со счётом 34:15. В воскресенье российская сборная в гостях сыграет со сборной Швейцарии.

15 минут на равных

Наверное, если провести аналогию с мужским футболом, то сборная Словакии в женском гандболе – примерно как сборная если не Сан-Марино, то очень близко к этому. В победе сомневаться невозможно, спорить можно только об итоговом счёте.



Но в Ростове примерно 15 минут игра шла на равных. Это вполне объяснимо. Сборная России проводила первый матч после долгого перерыва. Первый матч без Евгения Трефилова, а с новым тренером испанцем Амбросом Мартином.



И какое-то время потребовалось, чтобы волнение первых минут улеглось. Интересно, что словачки даже повели в счёте. Новый капитан сборной России Анна Сень нарушила правила в защите, а Моника Райногова очень красиво переиграла Анну Седойкину с семи метров.

Шаг в неизвестность. Как сборная России по гандболу заиграет без Трефилова? От нового тренера по-прежнему ждут только побед. Ошибок не простят.

Россиянки тут же ответили прорывом по центру Полины Ведёхиной и перехватом Анны Вяхиревой, после которого Юлия Манагарова вывела сборную России вперёд.



До счёта 8:8 игра шла мяч в мяч, словачки даже вели в счёте, но потом наши завелись.

Игра без соперниц

После этого, конечно, ситуация на площадке резко поменялась. Сборная России просто растерзала соперниц – настолько велико было преимущество даже не в скорости передвижения, а в скорости игрового мышления.



Первый тайм россиянки выиграли с преимуществом в семь мячей. На площадке появлялись и дебютанты сборной Диана Голуб и Валерия Маслова, отметившиеся голами, и Елена Михайличенко, главная звезда молодёжных и юниорских турниров последних трёх лет, и Кристина Кожокарь, почти три года не вызывавшаяся в сборную.

В сборную России позвали испанца. Удержит ли Мартин девушек на вершине? Женскую сборную России по гандболу возглавил Амброс Мартин. Он ничего не выигрывал со сборными, но теперь должен добыть золото Олимпиады.

Амброс Мартин давал почувствовать игру практически всем, кто попал в заявку на матч. Во втором тайме борьбы на площадке не было, хотя несколько раз наши девушки дали почувствовать себя героями вратарям словацкой сборной Виктории Огунтойе и Соне Фургалаковой.

Разница в классе между соперницами была слишком велика. И позиционное нападение, и быстрые отрывы, и очень классная игра в защите – всё это было. С оговоркой на статус соперника, конечно. Даже итоговый счёт 34:15 не отражает соотношения сил.

Взгляд Трефилова

Евгений Трефилов смотрел игру с трибун ростовского дворца спорта в новом статусе – вице-президента ФГР.



И увидел ожидаемое: лёгкая победа, все заявленные полевые игроки отметились голами, в меньшинстве сборная России теперь атакует шестью игроками, меняя вратаря.



Сильно ли отличалась новая сборная России от прежней, «трефиловской»? Можно сказать, вообще не отличалась. Игроки в основном те же самые, основа сборной из «Ростова-Дон», которым руководит Амброс Мартин.



Отборочный турнир наша команда начала очень мощно, Мартин отпраздновал дебют красивой победой. В воскресенье игра со сборной Швейцарии, которая не особо сильнее команды Словакии.

Гандбол. Женщины. Отборочный турнир Евро-2020. Группа 4

Первый тур



Россия – Словакия – 34:15 (17:10)