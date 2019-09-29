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Коулман — о пропуске допинг-тестов: не хотел разрушать свою репутацию

Коулман — о пропуске допинг-тестов: не хотел разрушать свою репутацию
Другие / Лёгкая атлетика 0

Американский спринтер Кристиан Коулман, ставший чемпионом мира в беге на 100 м, уверен, что справедливо избежал дисквалификации за пропуск трёх допинг-тестов во внесоревновательный период накануне первенства планеты в Дохе.

«Не могу сказать, что было очень сложно справиться с проблемами, связанными с пропуском допинг-тестов. Я был простым темнокожим парнем, который шёл к своей мечте. Конечно, я не хотел разрушать свою репутацию. То, что говорили обо мне люди, не имело никакого смысла. В целом я старался не думать об этом и фокусировался на подготовке к чемпионату мира. Не хотел объяснять что-то тем людям, которым не нужна правда и которые любят только критиковать», — передаёт слова Коулмана корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

На чемпионате мира — 2019 Коулман преодолел стометровку за 9,76 секунды. Это лучший результат сезона в мире.

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