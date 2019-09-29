Тихонов: всё, чем запомнился Ростовцев, – плевком в Губерниева

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на назначение Павла Ростовцева на пост министра спорта Красноярского края.

«Это кумовство уже довело Россию до того состояния, что настроение народа устало от происходящего. Я уверен, что не обошлось без звонка Пашиного земляка, имеющего административный ресурс в руководстве Красноярского края. Таким же образом он прошёл в своё время и в Законодательное собрание края. Это ещё одно подтверждение безголовых кадровых решений. Почему бы не спросить спортивный коллектив, людей, отдавших жизнь спорту высших достижений, и посоветоваться с ними?

Мы ходим по одним и тем же граблям, ведь уже был Ростовцев министром спорта края 13 лет назад, ничем себя не проявил и получил прозвище Чужой. Попрошу высокопоставленных чиновников хоть спорт не доводить до ручки.

Ростовцев нигде себя не показал: ни в качестве министра спорта двух регионов, ни в качестве депутата, ни в качестве тренеров. Всё, чем он запомнился, – это плевком в Губерниева.

На родном комплексе «Академии биатлона» его никто не хочет видеть. Но сейчас этот человек найдёт способ, чтобы всем отомстить и свести счёты. Такая у него натура. Но я не сомневаюсь, что надолго он не задержится на этом посту», – написал Тихонов на своём сайте.