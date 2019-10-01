Мужская сборная России по волейболу победила Иран на старте Кубка мира

Мужская сборная России по волейболу стартовала на Кубке мира в Японии с победы над командой Ирана со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22). Завтра, 2 октября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют со сборной Канады.
В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Австралии, Бразилии, Египта, Италии, Японии, Польши, Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.
В 2015 году победителем Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.
Состав сборной России на Кубок мира 2019 года
Связующие: Дмитрий Ковалёв, Сергей Гранкин.
Диагональные: Денис Земчёнок, Павел Круглов.
Блокирующие: Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин.
Доигровщики: Фёдор Воронков, Антон Семышев, Ярослав Подлесных, Антон Карпухов, Андрей Сурмачевский.
Либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев.
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