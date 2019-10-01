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Мужская сборная России по волейболу победила Иран на старте Кубка мира

Мужская сборная России по волейболу победила Иран на старте Кубка мира
Другие / Волейбол 0

Мужская сборная России по волейболу стартовала на Кубке мира в Японии с победы над командой Ирана со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 24:26, 25:22). Завтра, 2 октября, подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют со сборной Канады.

В Кубке мира также принимают участие сборные Аргентины, Австралии, Бразилии, Египта, Италии, Японии, Польши, Туниса и США. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 15 октября.

В 2015 году победителем Кубка мира стала сборная США. Серебро завоевали итальянцы, бронза досталась полякам. Сборная России заняла четвёртое место.

Состав сборной России на Кубок мира 2019 года
Связующие: Дмитрий Ковалёв, Сергей Гранкин.
Диагональные: Денис Земчёнок, Павел Круглов.
Блокирующие: Иван Яковлев, Игорь Филиппов, Илья Власов, Дмитрий Щербинин.
Доигровщики: Фёдор Воронков, Антон Семышев, Ярослав Подлесных, Антон Карпухов, Андрей Сурмачевский.
Либеро: Валентин Голубев, Евгений Андреев.

КМ-2019 (м). Кубок мира. 1-й тур
01 октября 2019, вторник. 08:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Иран
Объявлен состав мужской сборной России по волейболу на Кубок мира
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