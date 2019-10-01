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Американская легкоатлетка: надеюсь, кто-то смотрит этот ЧМ по телевизору

Американская легкоатлетка: надеюсь, кто-то смотрит этот ЧМ по телевизору
Другие / Лёгкая атлетика 0

Американка Делайла Мухаммад, выигравшая свой забег в квалификации в беге на 400 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар), пожаловалась на низкую посещаемость турнира.

«Конечно, видеть стадион с огромным количеством пустых мест – разочарование и печаль. Хотелось бы, чтобы было больше зрителей, но что поделать. Спортсмены не могут повлиять на это, так что мы просто хотим выходить и соревноваться. Я в любом случае выйду на дорожку и буду биться до конца. Надеюсь, что кто-то всё равно смотрит этот чемпионат мира по телевизору», — передаёт слова Мухаммад корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Ранее в полуфинал соревнований в беге на 400 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе пробилась россиянка Вера Рудакова.

Рудакова вышла в полуфинал ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 400 м с барьерами
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