Американская легкоатлетка: надеюсь, кто-то смотрит этот ЧМ по телевизору
Американка Делайла Мухаммад, выигравшая свой забег в квалификации в беге на 400 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар), пожаловалась на низкую посещаемость турнира.
«Конечно, видеть стадион с огромным количеством пустых мест – разочарование и печаль. Хотелось бы, чтобы было больше зрителей, но что поделать. Спортсмены не могут повлиять на это, так что мы просто хотим выходить и соревноваться. Я в любом случае выйду на дорожку и буду биться до конца. Надеюсь, что кто-то всё равно смотрит этот чемпионат мира по телевизору», — передаёт слова Мухаммад корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Ранее в полуфинал соревнований в беге на 400 м с барьерами на чемпионате мира в Дохе пробилась россиянка Вера Рудакова.
Рудакова вышла в полуфинал ЧМ по лёгкой атлетике в беге на 400 м с барьерами
- 1 октября 2019
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