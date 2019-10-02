Сборная России — пятая в таблице Кубка мира по волейболу после двух матчей

На проходящем в Японии мужском Кубке мира по волейболу все команды провели по два матча. Сборная России, одержавшая две победы, занимает пятое место в турнирной таблице.

Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Япония

Турнирная таблица

1. Бразилия — 2 победы — 0 поражений (6 очков, сеты — 6:0).

2. Польша — 2-0 (6, сеты — 6:1).

3. Египет — 2-0 (6, сеты — 6:2).

4. Аргентина — 2-0 (5, сеты — 6:3, очки — 203:179).

5. Россия — 2-0 (5, сеты — 6:3, очки — 203:187).

6. США — 1-1 (4).

7. Япония — 1-1 (3).

8. Канада — 0-2 (1).

9. Иран — 0-2 (0, сеты — 2:6).

10. Австралия — 0-2 (0, сеты — 1:6, очки — 140:171).

11. Италия — 0-2 (0, сеты — 1:6, очки — 134:169).

12. Тунис — 0-2 (0, сеты — 1:6, очки — 127:173).

4 октября россияне сыграют с командой Австралии.

Российские волейболисты одолели Канаду на Кубке мира, отыгравшись с 0:2 по сетам