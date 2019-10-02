Шубенков вышел в финал чемпионата мира — 2019 в беге на 110 м с барьерами
Российский спринтер Сергей Шубенков, выступающий в нейтральном статусе, квалифицировался в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) в беге на 110 м с барьерами.
28-летний уроженец Барнаула занял второе место в своём полуфинале, преодолев дистанцию за 13,18 секунды, уступив только американцу Гранту Холлоуэю. В решающий забег выходят по два лучших спортсмена из каждого забега и ещё двое, показавшие самые быстрые секунды из остальных.
Финал соревнований в беге на 110 м с барьерами у мужчин состоится сегодня, 2 октября. Начало – в 23:00 мск.
Сергей Шубенков – чемпион мира 2015 года, двукратный чемпион Европы (2012, 2014), серебряный (2017) и бронзовый (2013) призёр мирового первенства.
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