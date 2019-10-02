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Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Результаты 2 октября

Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Результаты 2 октября
Другие / Лёгкая атлетика 0

В шестой день чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), были разыграны медали в трёх видах программы.

Британка Дина Эшер-Смит с национальным рекордом одержала победу в беге на 200 м, представитель Польши Павел Файдек первенствовал на четвёртом чемпионате мира подряд в метании молота, а американский спринтер Грант Холлоуэй завоевал золотую медаль в беге на 110 м с барьерами. Второе место занял россиянин Сергей Шубенков.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Женщины. Бег, 200 м

1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) — 21,88
2. Бриттани Браун (США) — 22,22
3. Муджинга Камбунджи (Швейцария) — 22,51

Мужчины, Метание молота

1. Павел Файдек (Польша) – 80,50 м
2. Кентен Биго (Франция) — 78,19 м
3. Бенце Халас (Венгрия) — 78,18 м

Бег, 110 м с барьерами

1. Грант Холлоуэй (США) – 13,10
2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,15
3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,18

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