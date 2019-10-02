Чемпионат мира по лёгкой атлетике — 2019. Результаты 2 октября

В шестой день чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар), были разыграны медали в трёх видах программы.



Британка Дина Эшер-Смит с национальным рекордом одержала победу в беге на 200 м, представитель Польши Павел Файдек первенствовал на четвёртом чемпионате мира подряд в метании молота, а американский спринтер Грант Холлоуэй завоевал золотую медаль в беге на 110 м с барьерами. Второе место занял россиянин Сергей Шубенков.



Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Женщины. Бег, 200 м



1. Дина Эшер-Смит (Великобритания) — 21,88

2. Бриттани Браун (США) — 22,22

3. Муджинга Камбунджи (Швейцария) — 22,51



Мужчины, Метание молота



1. Павел Файдек (Польша) – 80,50 м

2. Кентен Биго (Франция) — 78,19 м

3. Бенце Халас (Венгрия) — 78,18 м



Бег, 110 м с барьерами



1. Грант Холлоуэй (США) – 13,10

2. Сергей Шубенков (Россия) – 13,15

3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) – 13,18