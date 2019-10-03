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Шубенков: американец Холлоуэй подошёл ко мне и выразил респект

Шубенков: американец Холлоуэй подошёл ко мне и выразил респект
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российский легкоатлет Сергей Шубенков, ставший серебряным призёром чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) в беге на 110 м с барьерами, поделился впечатлениями от своего выступления.

«Что думаю об американце Холлоуэе? Отличный дружелюбный парень. Мы познакомились в Париже, он сам подошёл ко мне, сказал, что следит за моими выступлениями, выразил респект. Он молодой парень, пришёл из студентов. При этом он очень хитрый. Он очень поздно встаёт в колодки, очень медленно поднимается на сигнал «внимание». Получается, что у него корпус выдаётся далеко вперёд за линию. И создаётся такое впечатление, что ещё до старта он далеко впереди. Никто никуда не побежал, а он уже выигрывает. Интересно против него соревноваться.

Как буду отмечать? Пока не знаю. Сейчас наверняка будет допинг-контроль до трёх ночи. На допинг контроле в Катаре тоже нет пива? Да тут нигде нет пива! Вчера мой тренер где-то достал пива, какой же он был счастливый (смеётся). Причём не безалкогольное, а настоящее, нормальное пиво», — передаёт слова Шубенкова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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