Клевцов: на данный момент серебро — максимум для Шубенкова

Сергей Клевцов, личный тренер российского спринтера Сергея Шубенкова, прокомментировал выступление своего подопечного, занявшего второе место в забеге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар).



«Второй – это всего лишь лучший из проигравших, но это точно не касается этого сезона. Медаль с этого чемпионата мира – скорее успех, чем наоборот. Мы приехали на последний сбор в Адлер, где проходит «российская шиповка». Нам нужна была одна дорожка на стадионе. И там как раз мы бегали по крайней дороже, как и сегодня на чемпионате мира.



Упрекнуть Сергея в том, что он не боец, невозможно. Но ему надо было больше стартов, чтобы почувствовать уверенность. Если бы она появилась, можно было замахнуться на золото. Но на данный момент это, видимо, максимум. Мог ли он обогнать американца? Мог. А мог и не обогнать», — передаёт слова Клевцова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

