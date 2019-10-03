Призёр Олимпиады-2016 — о дисквалифицированном экс-тренере Фараха: уберите его

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в беге на 1500 м, чемпионка мира 2011 года американка Дженни Симпсон прокомментировала информацию о четырёхлетней дисквалификации тренера Альберто Салазара. 61-летний специалист отстранён за содействие нарушениям антидопинговых правил во время работы в тренировочном лагере в Орегоне.
Четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фарах работал с Салазаром с 2011 по 2017 год.
«Уберите его, вот моя реакция. Если мошенничаешь, то должен получить дисквалификацию. Я сторонница пожизненной дисквалификации. Хотела бы я, чтобы его отстранили на более долгий срок. Не обманывайте!» — приводит слова Симпсон BBC.
Ранее сообщалось, что Салазар заставлял подопечных принимать запрещённые препараты, угрожая разрывом спонсорских контрактов.
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