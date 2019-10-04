Медальный зачёт чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике после 7-го дня

В Дохе (Катар) завершился седьмой день чемпионата мира по лёгкой атлетике. Вчера, 3 октября, были разыграны четыре комплекта наград.



В медальном зачёте по-прежнему лидирует сборная США, завоевавшая 8 золотых, 8 серебряных и 2 бронзовые награды. На втором месте Китай (3-3-3), на третьем — Ямайка (2-3-1).



В активе сборной России 2 золотые и 1 серебряная медаль. Золото выиграли прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и прыгунья в высоту Мария Ласицкене. Сергей Шубенков завоевал серебро в беге на 110 м с барьерами.



Российские спортсмены из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.



Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе завершится 6 октября.

«Давайте устроим ему забастовку!» Да что вообще творит этот «чёртов Маклеод»? Ямайский бегун испортил сезон Шубенкову и продолжает выбивать соперников с дорожки. Никто и не думает его наказывать.