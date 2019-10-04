Саммельвуо объяснил сенсационное поражение сборной России от Австралии на КМ

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение от команды Австралии на Кубке мира со счётом 2:3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15).

«Во-первых, я хочу поздравить сборную Австралии. Соперники играли очень сосредоточенно, у них был прекрасный командный дух, они боролись за каждый мяч. Австралийцы показывали игру, против которой у сборной России возникают трудности. Они быстро контратаковали. Нам нужно было сохранять терпение. В начале матча у нас возникли проблемы с подачей и передачами. Второй раз подряд мы выходим на площадку в таком состоянии, это невозможно.

Как только начинаешь нервничать, допускаешь простые ошибки. Нельзя так начинать игры. Конечно, всегда есть соперник, но для нас именно это было решающим. После первого сета мы стали лучше атаковать, но в целом мы получили большой урок.

Подачи и передачи — мы потеряли важную часть игры. Хотя в некоторых моментах мы надеялись, что подача вернулась. Но в целом мы потеряли игру на подаче и передачах», — цитирует Саммельвуо официальный сайт FIVB.



Завтра, 5 октября, россияне сыграют с бразильцами.