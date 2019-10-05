Усэйн Болт посетил «Октоберфест» и исполнил знаменитую We are the champions

Восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт прилетел в Германию и посетил ежегодный фестиваль «Октоберфест», который проходит в Мюнхене.



Действующий рекордсмен планеты на дистанциях 100 и 200 метров примерил традиционный немецкий костюм и отправился в нём на народные гуляния, которые продлятся ещё 2 недели.

Фото доступно в «инстаграме» Усэйна Болта.



Посетители «Октоберфеста» тепло приняли ямайского бегуна. Болт сначала скандировал вместе с публикой собственное имя, затем поблагодарил всех за поддержку и исполнил хит группы Queen We are the champions.

«Не только самый быстрый человек на планете, но ещё и знающий, как выступать», — написал Болт под видео в своём «инстаграме».