Усэйн Болт посетил «Октоберфест» и исполнил знаменитую We are the champions
Восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт прилетел в Германию и посетил ежегодный фестиваль «Октоберфест», который проходит в Мюнхене.
Действующий рекордсмен планеты на дистанциях 100 и 200 метров примерил традиционный немецкий костюм и отправился в нём на народные гуляния, которые продлятся ещё 2 недели.
Фото доступно в «инстаграме» Усэйна Болта.
Посетители «Октоберфеста» тепло приняли ямайского бегуна. Болт сначала скандировал вместе с публикой собственное имя, затем поблагодарил всех за поддержку и исполнил хит группы Queen We are the champions.
«Не только самый быстрый человек на планете, но ещё и знающий, как выступать», — написал Болт под видео в своём «инстаграме».
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