Россия сохраняет пятое место в медальном зачёте после 9-го дня ЧМ-2019

Сборная России после девятого дня соревнований сохраняет пятое место в медальном зачёте чемпионата мира — 2019 по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе.

5 октября были разыграны медали в тройном прыжке и беге на 1500 м и 5000 м у женщин, в толкании ядра у мужчин, в эстафетах 4х100 м у мужчин и женщин. Обе мужские дисциплины выиграли американцы, у женщин золотые награды достались представительницам разных стран.

Лидирует в медальном зачёте сборная США — 25 наград (11 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовых). На втором месте располагаются легкоатлеты из Кении — 8 (4, 2, 2), третьими идут спортсмены из Ямайки — 9 (3, 4, 2).

В активе россиян стало 6 медалей — две золотые, три серебряные и одна бронзовая. Победы одержали Мария Ласицкене (высота) и Анжелика Сидорова (шест), серебро выиграли Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Михаил Акименко (высота) и Василий Мизинов (ходьба на 20 км), бронза в активе Ильи Иванюка (высота).

Со статистикой чемпионата мира можно ознакомиться на «Чемпионате».