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Коу поддержал заявку Кении на проведение ЧМ-2025, несмотря на 42 допинговых дела

Коу поддержал заявку Кении на проведение ЧМ-2025, несмотря на 42 допинговых дела
Другие / Лёгкая атлетика 0

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу положительно отозвался о предложении Кении провести чемпионат мира по лёгкой атлетике в 2025 году, несмотря на то что 42 представителя этой страны в настоящее время отбывают дисквалификацию за употребление допинга.

«Мы всегда поддерживали идею проведения чемпионата мира в Африке. Положительно относимся к идее Кении принять соревнования в 2025 году. Страна успешно справилась с проведением международных турниров в 2007 и 2017 годах, и мы ждем их заявки через Конфедерацию лёгкой атлетики Африки.

Посещаемость на соревнованиях, проводимых в Африке, всегда была на высшем уровне. Чемпионат мира по легкой атлетике среди юношей в 2017 году прошёл хорошо. В последний день соревнований на стадионе было около 60 тыс. человек. Знаем, насколько в Кении одержимы лёгкой атлетикой. Страна подготовила нескольких величайших спортсменов. Проведение чемпионатов в Африке не является риском, когда речь заходит о фанатской страсти», — приводит слова Коу Inside the Games.

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