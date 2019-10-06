Президент IAAF: ходил на все марафоны и не видел никаких проблем

Президент IAAF Себастьян Коу прокомментировал ряд проблем, которые возникли в ходе проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар). В частности, Коу остановился на количестве зрителей на трибунах и невероятно жаркой погоде на ночных уличных стартах в ходьбе и марафоне.

«Погода была вполне нормальной. Я ходил на все марафоны и не видел никаких проблем. Медицинские службы были готовы к такому развитию событий, никто не получил серьёзных травм, никто не пострадал. Спортсмены приехали сюда бороться за медали, и они должны были быть готовыми к погодным условиям.



Почему никто из зрителей не оставался на то, чтобы посмотреть награждения и круги почёта спортсменов? Это не совсем правда, хотя мы можем сказать, что отметили это для себя и сделаем правильные выводы», — передаёт слова Коу корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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