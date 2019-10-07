Американка, поздравившая россиянку Сидорову с золотом ЧМ, может получить награду

Международная ассоциация легкоатлетических федераций на своём официальном сайте представила кандидатов на награду «Фэйр-плей». Список номинантов составили члены комитета «Фэйр-плей» и жюри IAAF.

В частности, претенденткой на награду стала американская прыгунья с шестом Сэнди Моррис, которая упустила возможность выиграть золото на чемпионате мира в Дохе (Катар), однако очень тепло поздравила победительницу — россиянку Анжелику Сидорову, выступавшую в нейтральном статусе.

В число номинантов также попали: прыгуны с шестом Арманд Дюплантис, Пётр Лисек и Сэм Кендрикс, которые «продемонстрировали товарищество и уважение друг к другу» во время соревнований; британская бегунья Дина Ашер-Смит, которая в двух стартах оставалась на дорожке, чтобы помочь получившим травмы соперницам; бегун из Гвинеи-Бисау Браима Сункар Дабо, который помог добраться до финиша сопернику из Арубы Джонатану Басби (ему стало плохо в ходе прохождения пятикилометровой дистанции).

Победитель будет назван на церемонии вручения наград IAAF 23 ноября.