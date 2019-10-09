Тренер сборной России по регби Войтов: с Шотландией будем играть на равных

Старший тренер сборной России по регби Александр Войтов поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Кубка мира в Японии с командой Шотландии. Игра состоится сегодня, 9 октября.

«Итоги Кубка мира можно будет назвать положительными, если мы закончим его на хорошей ноте, позитивно. А заключаться этот позитив будет в том, что мы на равных будем играть со сборной Шотландии. У нас есть неплохие шансы, учитывая, что соперник поменял практически весь состав на эту встречу. Для нас в целом турнир прошёл неплохо, было много положительных моментов.

Если говорить конкретно о нашей игре, то мы улучшили свои действия в защите и понимании структуры атаки», — цитирует Войтова пресс-служба Федерации регби России.