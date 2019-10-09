Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сборная России по пляжному футболу узнала соперников на Межконтинентальном Кубке

Сборная России по пляжному футболу узнала соперников на Межконтинентальном Кубке
Другие / Пляжный футбол 0

Определились соперники сборной России на групповом этапе Межконтинентального кубка по пляжному футболу. По информации Beachsoccer.ru, подопечные Михаила Лихачёва сыграют с командами Мексики, Ирана и Египта. Команды представят квартет B.

В группе А померяются силами сборные ОАЭ, Италии, Японии и Испании. Напомним, в турнире принимают участие восемь сборных: по одной команде от каждой из шести конфедераций, входящих в ФИФА, действующий чемпион мира и хозяин соревнований. Сборные, занявшие первые и вторые места в группах, выходят в полуфиналы, победители которых встречаются между собой в финале.

Межконтинентальный кубок пройдёт в Дубае в период с 5 по 9 ноября. Действующим обладателем трофея является команда Ирана.

Сборная России вместе с командой Бразилии является рекордсменом по количеству завоёванных титулов Межконтинентального кубка — по 3.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019