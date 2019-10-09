Сборная России по пляжному футболу узнала соперников на Межконтинентальном Кубке

Определились соперники сборной России на групповом этапе Межконтинентального кубка по пляжному футболу. По информации Beachsoccer.ru, подопечные Михаила Лихачёва сыграют с командами Мексики, Ирана и Египта. Команды представят квартет B.
В группе А померяются силами сборные ОАЭ, Италии, Японии и Испании. Напомним, в турнире принимают участие восемь сборных: по одной команде от каждой из шести конфедераций, входящих в ФИФА, действующий чемпион мира и хозяин соревнований. Сборные, занявшие первые и вторые места в группах, выходят в полуфиналы, победители которых встречаются между собой в финале.
Межконтинентальный кубок пройдёт в Дубае в период с 5 по 9 ноября. Действующим обладателем трофея является команда Ирана.
Сборная России вместе с командой Бразилии является рекордсменом по количеству завоёванных титулов Межконтинентального кубка — по 3.
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