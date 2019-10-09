Саммельвуо рассказал о причинах поражения в матче с Польшей на Кубке мира

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал поражение в матче с командой Польши на Кубке мира в Японии со счётом 1:3 (27:25, 21:25, 18:25, 22:25).

«Думаю, мы сыграли ОК. Особенно в атаке мы действовали на хорошем уровне. Конечно, был ряд розыгрышей в концовках сетов, которые могли закончиться по-другому. Мы много раз уступали в счёте и старались что-то сделать — это также одна из причин многочисленных ошибок на подаче. Когда соперник отлично подаёт, ты начинаешь форсировать события и допускаешь ошибки.

Когда же игра шла очко в очко, всё было нормально. Это не видно в статистике, но бывают моменты, когда после прекрасной защиты связующий не слышит атакующего игрока, который готов выполнить удар. Всё происходит в динамике. Конечно, в матче с таким соперником подобные вещи должны быть лучше. Но я доволен прогрессом молодых ребят, они получают немало ответственности. Это наша цель — прибавлять матч за матчем и, конечно, побеждать. Поздравляю Польшу. Всегда интересно играть с командой, которая хорошо готова тактически, отлично и разнообразно подаёт.



Это очень длинный и тяжёлый турнир. После игры мы в основном думаем о восстановлении. Сейчас надо оценить состояние нашего либеро Голубева. Надеюсь, завтра мы будем меньше ошибаться на подаче», — цитирует Саммельвуо официальный сайт FIVB.

Завтра, 10 октября, сборная России сыграет с японцами.