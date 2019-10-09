Гранкин прокомментировал поражение от Польши на Кубке мира по волейболу

Капитан сборной России по волейболу Сергей Гранкин прокомментировал поражение в матче с командой Польши на Кубке мира в Японии со счётом 1:3 (27:25, 21:25, 18:25, 22:25). Для подопечных Туомаса Саммельвуо это третье поражение в турнире.

«В целом, думаю, это была интересная игра. Наша команда всё время уступала в счёте, и мы были под давлением Польши, поэтому матч получился непростым. Долгое время нам пришлось помучиться в связи с этим давлением, поэтому и результат получился таким. К тому же мы допустили много ошибок на подаче, это также стало важным фактором», — приводит слова олимпийского чемпиона официальный сайт Международной федерации волейбола.

Завтра, 10 октября, россияне сыграют с японцами. Турнир завершится 15 октября.

Мужская сборная России по волейболу проиграла Польше на Кубке мира