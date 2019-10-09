Далалоян — о мотивации: год назад я ошибся, тысячных не хватило до первого места

Действующий чемпион мира в индивидуальном многоборье, российский гимнаст Артур Далалоян, после победы в командном турнире на чемпионате мира — 2019 рассказал, что целый год жил мыслями об этом успехе.
«Ничего круче не может быть, это вообще что-то неописуемое. Целый год мне не удавалось поспать ночью, потому что я жил этой медалью, каждый тренировочный день я думал только о ней, потому что год назад нам доли тысячных не хватило, чтобы забраться на первое место. Как раз в тот день я ошибся, китайцы нас победили. Это, наверное, такая мотивация была на протяжении года – выйти и сделать, потому что в следующем году Олимпийские игры.
Не хочется подходить к Олимпиаде с ощущением, что мы где-то в чём-то слабее, и только чудо какое-то нам поможет. Нет, мы доказали друг другу, что мы самая лучшая команда, что мы можем бороться. И я уверен, что к Олимпиаде мы ещё лучше подойдём. Всё супер, всем доволен, люблю всех ребят. Абсолютно точно трясти начинает. И самое главное – справиться с этим, взять себя под контроль, не давать себе слабину, чётко расписать в голове, что китаец ошибся – это дело их команды", — приводит слова Далалояна РИА Новости.
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