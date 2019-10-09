В РФС объяснили причины отказа «Кристалла» от участия в Кубке мировых чемпионов

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и глава Московской федерации футбола Сергей Анохин объяснил, почему петербургский «Кристалл» принял решение отказаться от участия в Кубке мировых чемпионов — 2019 по пляжному футболу.

«Игроки „Кристалла“ составляют костяк сборной России, а Кубок мировых чемпионов проходит в неудобные сроки, тем более обязательного участия в нём не предусматривается. Руководство и президент „Кристалла“ Олег Баринов приняли решение учитывать интересы сборной России. У нас впереди Всемирные пляжные игры, Межконтинентальный кубок, чемпионат мира. Если игроков задействовать и в клубном турнире, то на них выпадет большая нагрузка, им будет тяжело хорошо выступить за сборную», — приводит слова Анохина РИА «Новости».

«Кристалл» был единственным российским участником турнира. Вице-чемпион России — московский «Спартак» — также решил отказаться от участия в турнире, если получит приглашение от организаторов.

«Такое решение „Кристалла“ похвально. Многим клубам нужно брать пример с позиции петербуржцев. „Спартак“ — вторая команда в рейтинге общероссийского чемпионата, их позиция тоже похвальна. Все мы хотим, чтобы сборная побеждала, чтобы вернулась на первую строчку мирового рейтинга, такая задача есть. Мы готовимся не только к чемпионату мира этого года, но и 2021-го. Надеемся, что он пройдёт в России, ждём решения 24 октября», — сказал Анохин.